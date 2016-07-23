Затриманий в Лейпцигу чоловік планував теракт біля посольства Росії, - ЗМІ

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Чоловік хотів здійснити атаку під час мітингу протесту біля посольства Росії

Марокканець, затриманий в Лейпцигу 8 квітня, планував напад на посольство Росії в Берліні, повідомляє Tagesspiegel.

Суд заарештував чоловіка на два тижні.

У поліції повідомили, що він хотів здійснити атаку під час мітингу протесту.

Його мотиви, а також приналежність до якого-небудь угрупування поки невідомі.

Як відомо, у центрі Осло городяни виявили предмет, схожий на вибуховий пристрій. Поліція оточила велику територію району Гренланн, де було виявлено підозрілий предмет, який згодом було знешкоджено.

Також повідомлялося про затримання однієї людини, яка перебуває у статусі підозрюваного.

Згодом з’ясувалося, що затриманий – 17-річний росіянин, який живе в Норвегії з 2010 року. Наразі молодика звинувачують у незаконному поводженні з вибуховими речовинами.

За даними норвезьких спецслужб, він прибув до Норвегії разом з сім'єю і чекав на надання притулку. Виготовлений ним вибуховий пристрій - примітивний розривний снаряд, який не мав великого потенціалу.

Адвокат затриманого в Осло росіянина назвала його дії «пустощами».