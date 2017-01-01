Затримання викрадачів стародруку «Апостол»: Аваков розповів подробиці

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Стародрук «Апостол»

Була спроба продажу книги до Російської Федерації за 150 тисяч доларів

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що унікальний стародрук «Апостол» повернуто народу України. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Аваков поінформував, що четверо фігурантів справи затримані поліцією в одному з ресторанів в центрі Києва при спробі продати викрадену книгу. Зловмисники є членами злочинної групи, яка спеціалізувалася на крадіжках антикваріату та працювали «на замовлення».

За словами міністра, майже рік Департаменти карного розшуку та кримінальної розвідки Нацполіції спільно з Департаментом захисту національної державності СБУ вели роботу по розшуку раритету.

«Були організовані складні оперативні заходи, відпрацьовані зв'язки можливих підозрюваних і посередників, оперативники працювали безпосередньо в середовищі викрадачів. За наявною інформацією була спроба продажу книги до Російської Федерації», - зазначив очільник МВС.

Аваков додав, що спочатку «продавці» просили за книгу 150 тисяч доларів, але зійшлися на 100 тисячах.

«Оскільки торгувалися вони із працівниками поліції, в результаті отримають не гроші, а термін. Зараз у них проходять обшуки. Можливо, в результаті цієї операції вдасться повернути і інші викрадені артефакти», - сказав глава МВС.

Як повідомляв «Главком», сьогодні в одному з ресторанів Києва правоохоронці затримали осіб, які причетні до викрадення книги «Апостол» з бібліотеки ім. Вернадського.

Нагадаємо, книга «Апостол» зникла з фондів Національної бібліотеки України ім. Вернадського 10 травня 2016 року.