Затримання викрадачів стародруку «Апостол»: Аваков розповів подробиці
- Сьогодні, 20:07
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Була спроба продажу книги до Російської Федерації за 150 тисяч доларів
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що унікальний стародрук «Апостол» повернуто народу України. Про це повідомляє прес-служба МВС.
Аваков поінформував, що четверо фігурантів справи затримані поліцією в одному з ресторанів в центрі Києва при спробі продати викрадену книгу. Зловмисники є членами злочинної групи, яка спеціалізувалася на крадіжках антикваріату та працювали «на замовлення».
За словами міністра, майже рік Департаменти карного розшуку та кримінальної розвідки Нацполіції спільно з Департаментом захисту національної державності СБУ вели роботу по розшуку раритету.
«Були організовані складні оперативні заходи, відпрацьовані зв'язки можливих підозрюваних і посередників, оперативники працювали безпосередньо в середовищі викрадачів. За наявною інформацією була спроба продажу книги до Російської Федерації», - зазначив очільник МВС.
Аваков додав, що спочатку «продавці» просили за книгу 150 тисяч доларів, але зійшлися на 100 тисячах.
«Оскільки торгувалися вони із працівниками поліції, в результаті отримають не гроші, а термін. Зараз у них проходять обшуки. Можливо, в результаті цієї операції вдасться повернути і інші викрадені артефакти», - сказав глава МВС.
Як повідомляв «Главком», сьогодні в одному з ресторанів Києва правоохоронці затримали осіб, які причетні до викрадення книги «Апостол» з бібліотеки ім. Вернадського.
Нагадаємо, книга «Апостол» зникла з фондів Національної бібліотеки України ім. Вернадського 10 травня 2016 року.