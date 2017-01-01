Затримано чиновника, який видав паспорт кілеру Осмаєва – ЗМІ

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Паспорт, який правоохоронці виявили у злочинця

За даними ЗМІ, слідство встановило, що кілер легалізувався в Україні шляхом певної схеми фальсифікації документів через кілька органів влади

Чиновника, який видав документи кілеру Адама Осмаєва, затримано. Про це повідомив головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов.

«Корумпованого чиновника, який видав первинні документи злочинцеві для легалізації, вже затримано, з ним працює слідство. Сподіваюся, незабаром опублікують всі імена і саму зрадницьку схему», - повідомив журналіст.

За даними ЗМІ, слідство встановило, що кілер легалізувався в Україні зокрема шляхом шлюбу з громадянкою України і певної схеми фальсифікації документів через кілька органів влади.

Як повідомлялося, стрілянина на Подолі відбулась у четвер о 16:49. Пізніше стало відомо, що внаслідок стрілянини дістав поранення Адам Осмаєв.

Нардеп Мосійчук розповів подробиці замаху на життя екс-командира батальйону ім. Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Згодом у МВС повідомили, що в кілера було вилучено паспорт громадянина України, його достовірність буде перевірено слідством.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуєву та її чоловіка, екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Осмаєв унаслідок нападу дістав поранення в ліву легеню.

Нападником на Осмаєва виявився особистий кілер Кадирова.

Вдень 2 червня Осмаєв прийшов до тями, його стан стабільний

Зазначимо, в березні 2014 року обвинувачений у замаху на Путіна Осмаєв попросив українське громадянство. У лютому 2012 року його затримували в Одесі за підозрою в причетності до вибуху 4 січня 2012 року. Тоді під час вибуху загинув 26-річний громадянин РФ і серйозно постраждав 28-річний громадянин Казахстану. 27 лютого в СБУ заявили, що затриманням в Одесі російські і українські спецслужби запобігли планам терористів з підготовки замаху на Путіна після президентських виборів у РФ.

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