Затримано на хабарі голову райадміністрації на Житомирщині

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Затримання голови РДА на хабарі

Чиновник вимагав сім тисяч гривень у власника місцевого каменеобробного цеху за не перешкоджання його підприємницькій діяльності

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарництві голову однієї з районних державних адміністрацій Житомирщини. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, чиновник вимагав сім тисяч гривень у власника місцевого каменеобробного цеху за не перешкоджання його підприємницькій діяльності. У разі відмови посадовець неодноразово погрожував під час особистих зустрічей включити цех до переліку підприємств для перевірки контролюючими органами», - йдеться у повідомленні.

Оперативники СБУ затримали голову райдержадміністрації у робочому кабінеті одразу після отримання частини хабара у розмірі п’ять тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.