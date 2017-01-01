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    Затримано на хабарі голову райадміністрації на Житомирщині

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    Затримання голови РДА на хабарі
    Затримання голови РДА на хабарі

    Чиновник вимагав сім тисяч гривень у власника місцевого каменеобробного цеху за не перешкоджання його підприємницькій діяльності

    Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарництві голову однієї з районних державних адміністрацій Житомирщини. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
    «Правоохоронці встановили, чиновник вимагав сім тисяч гривень у власника місцевого каменеобробного цеху за не перешкоджання його підприємницькій діяльності. У разі відмови посадовець неодноразово погрожував під час особистих зустрічей включити цех до переліку підприємств для перевірки контролюючими органами», - йдеться у повідомленні. 

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    Оперативники СБУ затримали голову райдержадміністрації у робочому кабінеті одразу після отримання частини хабара у розмірі п’ять тисяч гривень.

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    Затримано на хабарі голову райадміністрації на Житомирщині
    Затримано на хабарі голову райадміністрації на Житомирщині
    Затримано на хабарі голову райадміністрації на Житомирщині
    Затримано на хабарі голову райадміністрації на Житомирщині
    Затримано на хабарі голову райадміністрації на Житомирщині

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
    Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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