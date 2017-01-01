Затриманого в Криму українського активіста б’ють у СІЗО

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Володимир Балух

Балух та його адвокат наполягають на зустрічі з українським омбудсменом Валерією Лутковською

Затриманий в окупованому Криму український активіст Володимир Балух зазнає тиску в СІЗО Сімферополя. Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

За її інформацією, 23 січня адвокату Володимира Балуха вдалося зустрітися на судовому засіданні зі своїм підзахисним. Адвокат повідомив, що на обличчі Володимира Балуха видно сліди фізичного впливу.

«Це говорить про те, що український активіст зазнає тиску в СІЗО №1 Сімферополя. У зв'язку з цим, Володимир Балух та його адвокат наполягають на зустрічі з українським омбудсменом Валерією Лутковською», - повідомили правозахисники.

На засіданні підконтрольного Кремлю «Верховного суду» Криму у понеділок, 23 січня, розглядали скаргу адвоката на незаконність проведення обшуку в будинку Балуха в квітні 2015 року. В ході цього обшуку з даху активіста був знятий прапор України. Офіційною причиною обшуку була заява невідомої особи про те, що Балух нібито вкрав запчастини від трактора. Апеляцію адвоката «суд» не задовольнив.

Раніше Кримська правозахисна група повідомляла, що Володимир Балух потребує термінової медичної допомоги, так як в СІЗО у кримчанина загострилися хронічні захворювання, і 28 грудня минулого року до нього вже викликали швидку допомогу.

Балух позбавлений волі з 8 грудня 2016 року. Експерти КПГ стверджують, що у кримського «суду» немає підстав для утримання активіста Балуха в СІЗО, а кримінальне переслідування українського активіста має політичні мотиви.