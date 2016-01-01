Затриманому у Криму «диверсанту» Сулемайнову хочуть продовжити арешт – адвокат

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Обвинувачений в участі в «українській диверсійній групі» Редван Сулейманов перебуває під арештом у Сімферопольському Слідчому ізоляторі

У підконтрольному Кремлю Київському районному суді Сімферополя на 29 грудня заплановано засідання щодо продовження арешту затриманому влітку в Криму «диверсанту» Редвану Сулейманову. Про це в Facebook написав адвокат Еміль Курбедінов.

Він додав, що Сулейманов – «кримський татарин, який більш ніж 20 днів не здавався в одній із обложених українських військових частин у Криму 2014 року».