Затриманому в Авдіївці корегувальнику повідомили про підозру, - ГПУ

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Корегувальника везуть до Києва для обрання запобіжного заходу

Затриманому в Авдіївці корегувальнику вогню бойовиків повідомили про підозру, його везуть до Києва для обрання запобіжного заходу та продовження слідчих дій.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

«Затриманому сьогодні співробітниками прокуратури спільно з контррозвідкою СБУ в Авдіївці пособнику терористів, який коригував вогонь противника, повідомили про підозру. Затриманий — кримчанин, Третьяков Андрій, 1973 року народження», — написала Сарган у facebook.

Як повідомлялося, співробітники контррозвідки СБУ затримали жителя Авдіївки, який був корегувальником артилерії бойовиків.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.

Внаслідок кількаденних обстрілів Авдіївка залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком.

Угруповання «ДНР» зі свого боку повідомляло про обстріли низки населених пунктів на непідконтрольній Україні території. Складна гуманітарна ситуація склалася в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту.

У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ 1 лютого заявили, що через відсутність електрики на Верхньокальміуській фільтраційній станції без води і опалення можуть залишитися й окуповані бойовиками Донецьк, Ясинувата і частина Макіївки.

Представники міжнародних організацій та окремих іноземних країн закликали сторони конфлікту до припинення вогню і виконання Мінських домовленостей.

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