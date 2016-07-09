Завершилася верифікація осіб для видачі бойовикам, - Геращенко

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Обмін полоненими на Донбасі

На окупованій частині Донбасу перебуває 127 українських заручників

Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє про завершення верифікації осіб, які здійснили злочини проти України, але яких можна помилувати, заради звільнення полонених українців.

«У списку тих, кого вимагають звільнити представники ОРДЛО, є кількасот осіб, які не категорично відмовляються їхати на окуповані території. Процес їхньої верифікації відбувався під координацією ОБСЄ, за участю офісу Обмудсмена і СБУ, також кількох жінок-родичок тих, хто здійснив злочини», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Представник України в гуманітарній підгрупі Контактної групи зазначила, що верифікація тих, хто утримується в пенітенціарних установах і зараз процесуально обмежені в правах, тривав від 28 квітня по 12 травня.

«За цей час група разом з ОБСЄ проїхала понад 14 тисяч кілометрів, відвідала 20 регіонів, побувала в 37 пенітенціарних установах», – написала Геращенко.

Вона наголосила:«Ми робимо все, щоб розблокувати процес звільнення заручників».

«Українська сторона ставитиме питання звільнення, і в цьому контексті звіт про верифікацію як пріоритетне на гуманітарній підгрупі і на ТКН 15 травня, і сподіваємося, це сприятиме узгодженню остаточних списків і дати звільнення заручників», – додала Геращенко.

Минулого тижня в угрупованні «ДНР», яке визнане в Україні терористичним, звинуватили Київ у зриві процесу верифікації ув’язнених. При цьому бойовики заявили, що «процес верифікації повинен був стосуватися як осіб, які перебувають в установах української пенітенціарної системи, так і тих, хто залишається на волі, але не має змоги виїхати на підконтрольну «ДНР» територію».

За останніми даними української сторони, на окупованій частині Донбасу перебуває 127 українських заручників.

У лютому учасники Контактної групи вирішили залучити Моніторингову місію ООН з прав людини до верифікації відмови людей від обміну полоненими.

2 травня ЗМІ повідомляли, що представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» вже відвідують українські в'язниці для верифікації засуджених та затриманих за злочини проти України.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт нещодавно заявляв, що 128 громадян України перебувають в заручниках у бойовиків, ще 10 ув'язнені в Росії.