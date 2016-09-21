Участь у пробному ЗНО є важливою складовою підготовки до тестування

У вівторок, 31 січня, завершується реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання.

Про це повідомляє портал Osvita.ua.

«31 січня завершується реєстрація учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Як і в попередні роки, пробне ЗНО проводиться з метою ознайомлення випускників шкіл та абітурієнтів із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування, робочого місця тощо», - йдеться у повідомленні.

Участь у пробному ЗНО є важливою складовою підготовки до тестування. Завдання, що створюються у формі предметних тестів, відповідають програмам зовнішнього незалежного оцінювання, характеристикам та структурі сертифікаційних робіт, а процедура проведення є максимально наближеною до процедури проведення основного ЗНО.

Кожен зареєстрований учасник зможе взяти участь у пробному ЗНО з української мови та літератури, а також в одному з тестів за вибором - з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов.

Пробне тестування з української мови та літератури відбудеться 1 квітня, тестування з інших предметів - 8 квітня 2017 року.

Реєстрація для проходження пробного тестування не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Результати пробного ЗНО не зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію та не використовуються для участі в конкурсному відборі під час вступу до вищих навчальних закладів.

Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні є платною. Вартість одного тестування з одного тестового предмета у 2017 році складає 129 грн.

Реєстрація на пробне ЗНО здійснюється регіональними центрами оцінювання якості освіти:

Київський регіональний центр оцінювання якості освіти (м. Київ, Київська область, Черкаська область, Чернігівська область);

Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти (Вінницька, Житомирська та Хмельницька області);

Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти (Дніпропетровська та Запорізька області);

Донецький регіональний центр оцінювання якості освіти (Донецька та Луганська області);

Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти (Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська та Тернопільська області);

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти (Львівська, Рівненська та Волинська області);

Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти (Одеська та Кіровоградська області);

Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти (Харківська, Сумська та Полтавська області);

Херсонський регіональний центр оцінювання якості освіти (Херсонська та Миколаївська області, АР Крим та м. Севастополь).

Реєстрація почалася 10 січня і триватиме до 31 січня.

Нагадаємо, Український центр оцінювання якості освіти має намір провести пробне зовнішнє тестування 1 і 8 квітня 2017 року.