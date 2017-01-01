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    Завод «Дніпроспецсталь» закриває представництво в Москві

    • Сьогодні, 00:56
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    &laquo;Дніпроспецсталь&raquo;
    «Дніпроспецсталь»

    Представництво виконувало функції захисту комерційних інтересів підприємства на російському ринку

    Наглядова рада заводу «Дніпроспецсталь» (Запоріжжя) на засіданні 2 червня вирішила закрити представництво в Москві у зв'язку з економічною недоцільністю його подальшої діяльності.

    Про це йдеться в повідомленні заводу.

    Раніше представництво виконувало функції представлення та захисту комерційних інтересів підприємства на російському ринку, йдеться в повідомленні.

    ПАТ «Дніпроспецсталь» виготовляє сортовий прокат і поковки зі спеціальних марок сталі: нержавіючої, інструментальної, швидкорізальної, підшипникової, конструкційної, а також з жароміцних сплавів на основі нікелю.

    VS Energy International Group володіє активами в Україні: «Київобленерго», «Одесаобленерго», «Севастопольенерго», «Херсонобленерго», «Дніпроспецсталь ім. А.Н. Кузьміна», готельний бізнес «Прем'єр інтернешнл».

    Бенефіціарами VS Energy є російський бізнесмен Євген Гінер, депутат Держдуми Олександр Бабаков, Михайло Воєводін і Сергій Шаповалов.

    До слова, у Дніпрі знов вироблятимуть космічні ракети

    Джерело: Економічна правда

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