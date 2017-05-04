Заворушення у Сербії: протестувальники озвучили вимоги до Вучича

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Опозиція заявляє про фальсифікації та тиск на ЗМІ під час передвиборчої кампанії

У Сербії третій день тривають антиурядові протести і учасники акцій у середу озвучили низку вимог до прем'єр-міністра країни Александара Вучича, який 2 квітня був обраний президентом.

Про це повідомляє Balkan Insight.

Протестувальники вимагають відставки спікера парламенту, голови державної виборчої комісії та керівників національного телебачення.

Вони заявлять, що ці чиновники незаконно сприяли перемозі Вучича. Зокрема, спікер, як вони стверджують, неправомірно призначив перерву в роботі парламенту в ході передвиборної кампанії напередодні президентських виборів.

Крім того, серед вимог є очищення списку виборців, який містить імена понад мільйона людей, які вже не мають права голосу, у тому числі загиблих сербів, і здійснення заходів щодо забезпечення незалежності суспільного мовлення від політичного впливу.

Якщо ці вимоги не будуть виконані, вони наполягають, що Сербія повинна провести позачергові парламентські вибори.

Нагадаємо, чинний прем'єр-міністр Сербії та лідер Сербської прогресивної партії Александар Вучич переміг у першому турі президентських виборів, які відбулися 2 квітня.

Опозиція заявляє про фальсифікації та тиск на ЗМІ під час передвиборчої кампанії.