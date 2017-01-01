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    Заворушення в Батумі: суд заарештував 15 учасників

    • Сьогодні, 05:13
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    Всі заарештовані у Батумі звинувачуються в участі у групових насильницьких діях

    Суд заарештував 15 учасників заворушень у Батумі (Грузія), що сталися в ніч на 12 березня. 

    Всіх заарештованих звинувачують в участі у групових насильницьких діях, нападі на поліцейських, будівлю поліції, транспортні засоби і в посяганні на здоров'я правоохоронців.

    «Суддя Давид Мамисеішвілі не задовольнив клопотання адвокатів, які вимагали звільнення затриманих під заставу. Згідно з рішенням суду, цим особам було обрано попереднє ув'язнення. Судовий процес продовжиться 8 травня», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, в результаті заворушень у Батумі (Грузія) в ніч на 12 березня у цілому постраждали 33 особи, з яких 15 поліцейські.

    суд Грузія суддя
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