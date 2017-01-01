Завтра Насалик запропонує уряду ввести надзвичайний стан в електроенергетиці

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Ігор Насалик

Антикризовий енергетичний штаб прийняв рішення щодо введення надзвичайних заходів в енергетиці

Міністр енергетики Ігор Насалик на наступному засіданні Кабміну запропонує уряду ввести надзвичайний стан в електроенергетиці України. Відповідне рішення ухвалено на засіданні Енергетичного штабу, передає УНН.

«Рекомендувати внести міністру енергетики на засідання Кабміну введення надзвичайних заходів в енергетиці», – сказав віце-прем’єр Геннадій Зубко.

Він також доручив «Укренерго» подати відповідні пропозиції до протоколу засідання.

«Я вважаю, що сьогодні ми повинні дати вказівку штабам з надзвичайних ситуацій, техногенних ситуацій в областях – Харківській. Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Чернігівській, Сумській – провести засідання штабів і проглянути кризові ситуації які можуть бути пов’язані з обмеженням енергопостачання», – сказав Зубко.

Це, за його словами, стосується електропостачання та теплопостачання для населення, а також вивчення роботи підприємств.

Нагадаємо, завтра, 14 лютого, прем’єр-міністр Володимир Гройсман скликає засідання уряду.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні Енергетичного штабу почав розглядати доцільність введення надзвичайного стану в українській енергетиці у зв'язку із ситуацією з блокуванням поставок вугілля і значним скороченням його запасів для виробництва електроенергії.

Також повідомляється, що Антикризовий енергетичний штаб розгляне можливість віялових відключень електроенергії через зниження запасів вугілля на складах українських електростанцій.

Як повідомлялося, частина депутатів ВР вимагає терміново скликати Раду національної безпеки та оборони і провести круглий стіл для розв'язання проблеми блокади на сході країни.

Як повідомлялося, 26 січня почалася блокада залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування дороги в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження. Наразі заблоковано три залізничних перегони. Блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн гривень, підрахували в «Укрзалізниці».

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