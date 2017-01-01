Завтра у Києві хмарно, але без опадів

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День буде прохолодним, але опади не передбачаються

Температура повітря удень сягатиме 10 градусів тепла

17 квітня в Києві очікується хмарна погода з проясненнями, але без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 градуси, удень +8...+10 градусів.

Про це йдеться в прогнозі погоди Гідрометцентру України.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Уночі заморозки 0 ...- 5, вдень температура +6...+12 градусів. У Карпатах дощ з мокрим снігом, температура повітря вночі -1 ...- 6 градусів, удень +2...+7 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вранці і вдень дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, удень +9...+14 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі можливий дощ, вдень без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, удень +6...+13 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, удень +9...+16 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, дощ. В Одеській і Миколаївській областях місцями сильні дощі. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, удень +9...+15 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, увечері місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, удень +12...+17 градусів.