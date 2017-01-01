Завтра у Києві хмарно та невеликий сніг

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По країні очікуються опади та ожеледиця

На дорогах столиці місцями буде ожеледиця

У понеділок, 12 лютого, в Києві очікується хмарна погода, часом можливий невеликий сніг. На дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-9 градусів, вдень -3...-5 градусів.

Про це йдеться в прогнозі Гідрометцентру України.

На заході України хмарно, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-14 градусів, вдень -3...-9 градусів. У Карпатах без істотних опадів, температура повітря вночі -8...-13 градусів, вдень -2...-7 градусів.

На півночі України хмарно, часом невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-12 градусів, удень -2...-8 градусів.

У центрі України хмарно, часом невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-14 градусів, вдень -2...-8 градусів.

На сході України хмарно, часом невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-13 градусів, вдень -2...-7 градусів.

На півдні України хмарно, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-11 градусів, вдень 0...-7 градусів.

У Криму хмарно, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-10 градусів, вдень 0...-5 градусів.