Завтра в Україні хмарно з проясненнями і до -16

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Найхолодніше буде вночі у Карпатах: до -19 градусів

У середу, 18 січня, в Києві хмарно із проясненнями, без істотних опадів, уночі й вранці місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-10 градусів, вдень -3...-5 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно із проясненнями, без істотних опадів, уночі й ранком туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-16 градусів, вдень -1...-8 градусів. У Карпатах без істотних опадів, температура повітря вночі -14...-19 градусів, вдень -5...-10 градусів.

На півночі України хмарно із проясненнями, без істотних опадів, уночі й ранком місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-13 градусів, місцями -16 градусів, вдень -1...-8 градусів.

У центрі України хмарно із проясненнями, без істотних опадів, уночі й ранком місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-13 градусів, місцями -16 градусів, вдень -2...-8 градусів.

На сході України хмарно із проясненнями, без істотних опадів, уночі й ранком місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-13 градусів, у Луганській області до -16 градусів, вдень -2...-7 градусів.

На півдні України хмарно із проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -5...-13 градусів, вдень -1...-6 градусів.

У Криму хмарно із проясненнями, мокрий сніг з дощем, місцями ожеледиця і налипання мокрого снігу, на дорогах подекуди ожеледь, вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень -2...+3 градуси.