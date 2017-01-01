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    Завтра в Україні прогнозують заморозки

    • Сьогодні, 12:45
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    <span>У Сумській і Луганській областях на поверхні грунту місцями заморозки.</span><br /><br />
    Фото: Zaholovok
    У Сумській і Луганській областях на поверхні грунту місцями заморозки.

    Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про похолодання у ряді регіонів України

    Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про замороження на ґрунті у деяких областях України у ніч на 6 травня. Про це йдеться у повідомленні ДСНС, передає «Главком».

    «За даними Укргідрометцентру 6 травня вночі у Сумській і Луганській областях на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°», - повідомляє служба.

    Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко попередила українців про майбутнє похолодання. За її словами, температура повітря знизиться в більшості областей України, а на 9 травня на українців чекає холодна погода.

    прогноз погоди Луганщина ДСНС Сумщина
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