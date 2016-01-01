Завтра в Україні різко похолодає

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На сході України нічна температура впаде до -25

У середу, 21 грудня, в Києві буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-8 градусів, удень -1...-3 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...-9 градусів, удень -2...+5 градусів. У Карпатах без істотних опадів, температура повітря вночі -12...-17 градусів, вдень -3...+2 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...-10 градусів, у Сумській області -12...-17 градусів, вдень 0...-7 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -10...-17 градусів, у Вінницькій області -3...-8 градусів, вдень -1...-7 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -18...-25 градусів, вдень -3...-9 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...-9 градусів, у Запорізькій області -9...-14 градусів, вдень 0...-7 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, вдень 0...-5 градусів.