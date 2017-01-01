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    Завтра в Україні збережеться дощова погода

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    <p>Дощі в Україні</p> <p>Фото з відкритих джерел</p>

    Дощі в Україні

    Фото з відкритих джерел

    На заході України повітря прогрієтьсся до +20

    У п'ятницю, 24 березня, в Києві хмарно із проясненнями, невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 градусів, удень +11...+13 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно із проясненнями, невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, удень у Волинській і Рівненській областях +7...+12 градусів, у Закарпатській і Чернівецькій областях +15...+20 градусів, на іншій території +10...+15 градусів.

    У Карпатах невеликий дощ, температура повітря вночі 0...+5 градусів, удень +5...+10 градусів.

    На півночі України хмарно із проясненнями, невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, удень +10...+15 градусів, у Чернігівській і Сумській областях +7...+12 градусів.

    У центрі України хмарно із проясненнями, невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, удень +10...+15 градусів.

    На сході України хмарно із проясненнями, невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, удень +10...+15 градусів.

    На півдні України хмарно із проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, удень +11...+16 градусів, в Одеській області до +18 градусів.

    У Криму хмарно із проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, удень +11...+16 градусів.

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