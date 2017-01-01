Завтра відкриють станцію метро «Лівобережна»

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Фото: УНІАН Станція метро «Лівобережна».

Станцію метро відремонтували до «Євробачення»

Завтра, 5 травня, у Києві відкриють відремонтовану станцію метро «Лівобережна». Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу 1+1.

«І ми будемо раді почути всі коментарі. Всі зауваження, які робили до цього, були враховані», - наголосив міський голова.

Нагадаємо, раніше Кличко відзвітував, що Київ виконав свої зобов’язання перед організаторами «Євробачення» та готовий до проведення пісенного конкурсу.

Нагадаємо, офіційна церемонія відкриття «Євробачення-2017» в Києві відбудеться в Конгресно-виставковому центрі «Парковий» 7 травня. А перед цим пройде урочиста хода конкурсантів червоною доріжкою. Наразі доріжку монтують біля центрального входу до Верховної Ради.

Півфінали «Євробачення» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня.

Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

Крім того, в Європейській мовній спілці допускають введення санкцій проти України та Росії за порушення статуту конкурсу.