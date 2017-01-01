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    Завтра відкриють станцію метро «Лівобережна»

    • Сьогодні, 13:47
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    Станція метро&nbsp;&laquo;Лівобережна&raquo;. &nbsp;
    Фото: УНІАН
    Станція метро «Лівобережна».  

    Станцію метро відремонтували до «Євробачення»

    Завтра, 5 травня, у Києві відкриють відремонтовану станцію метро «Лівобережна».  Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу 1+1.

     «І ми будемо раді почути всі коментарі. Всі зауваження, які робили до цього, були враховані», - наголосив міський голова.

    Нагадаємо, раніше Кличко відзвітував, що Київ виконав свої зобов’язання перед організаторами «Євробачення» та готовий до проведення пісенного конкурсу. 

    Нагадаємо, офіційна церемонія відкриття «Євробачення-2017» в Києві відбудеться в Конгресно-виставковому центрі «Парковий» 7 травня. А перед цим пройде урочиста хода конкурсантів червоною доріжкою. Наразі доріжку монтують біля центрального входу до Верховної Ради. 

    Півфінали «Євробачення» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня.

    Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

    Крім того, в Європейській мовній спілці допускають введення санкцій проти України та  Росії за порушення статуту конкурсу. 

    Євробачення Віталій Кличко Київ
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