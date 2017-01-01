Завтра вночі українці можуть побачити на небі метеорний потік Квадрантіди

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В ніч із 3 на 4 січня припаде пік метеорного потоку Квадрантіди

У ніч проти 4 січня спостерігатиметься пік метеорного потоку Квадрантіди. Над Землею проноситиметься по 100 метеорів на годину і, за умови ясного неба, їх можна буде побачити.

«Наступної ночі землян чекає видовищне явище. В ніч із 3 на 4 січня припаде пік метеорного потоку Квадрантіди. Над Землею будуть нестися по 100 метеорів на годину. Залишається сподіватися на ясне небо, причому Місяць не завадить спостереженням, оскільки він тільки почав зростати, а до півночі і зовсім буде за горизонтом», - зазначається в повідомленні.

Першим це явище описав італієць Антоніо Брукалассі 2 січня 1825 року. Пізніше астрономи довели циклічність процесу - потік проноситься над Землею щорічно. А свою назву він отримав за місцем результату метеорів у сузір'ї Настінного Квадранта (назва дана за інструментом знаменитого астронома Тихо Браге - гігантського квадранту). Зазвичай прабатьками метеорних потоків є комети, проте у Квадрантіди це не зовсім так. Висловлювалося навіть припущення, що «батько» потоку зруйнований. І ось у березні 2003 року був відкритий астероїд (196256) 2003р ех1, який є уламком комети. З нього і з'являються на початку січня кожного року яскраві і швидкі Квадрантіди.

Джерело: ТСН