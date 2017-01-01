«Зав'язуй, Вова, зав'язуй». Штепа звернулася до Путіна

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Неля Штепа

Екс-мер Слов'янська хотіла б розстріляти Гіркіна

Сьогодні, після засідання Комінтернівського райсуду Харкова екс-мер Слов'янська Неля Штепа, незважаючи на заборони конвою, відповіла на питання журналістів, пише Депо.ua.

Зокрема, Штепа висловила своє ставлення до колишнього лідера «ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) та звернулася до Путіна. «Стрєлкова хотілося б розстріляти, якщо чесно, тому що винен в усьому цьому. А Путіну…Що я могла б йому сказати? Нічого би я не могла йому сказати. Хіба сказати: «Зав'язуй, Вова, зав'язуй». Нехай сядуть та домовляться, як закінчити цю війну», - сказала Штепа.

Як повідомлялось, Червонозаводський райсуд продовжив запобіжний захід екс-меру Слов’янська Нелі Штепі за 2,5 години до закінчення терміну її арешту. Суд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів, до 2 квітня.

Як відомо, екс-мера Слов'янська Донецької області Нелю Штепу обвинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.