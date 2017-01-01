Заява G7: Блокада Донбасу загрожує економічній безпеці України

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Блокування залізниці на Донбасі

Транспортна блокада загрожує економічному зростанню України і підриває енергетичну безпеку для мільйонів людей, заявила Велика сімка»

Транспортна блокада Донбасу, яка розгорнута на лінії розмежування на Донбасі і призвела до зупинки поставок вугілля в Україну, загрожує економічній безпеці України і підриває економічне зростання. Про це йдеться в заяві держав «Великої сімки».

«Україна торік продемонструвала економічне зростання. Транспортна блокада загрожує цьому процесу і підриває енергетичну безпеку для мільйонів людей. Ми закликаємо всі сторони знайти спільні підходи до розв‘язання проблем, розблокувати залізничні колії й автомагістралі для організації законної торгівлі», - йдеться в заяві.

У ній також сказано про необхідність організувати безперебійну роботу енергетичних об'єктів, які забезпечують теплом і світлом громадян України, провести модернізацію генеруючих потужностей, а також вжити ряд важливих заходів для забезпечення енергопостачання на тривалий період.

Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

Президент Петро Порошенко жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

Рада національної безпеки і оборони України на своєму засіданні 16 лютого прийняла рішенні про невідкладні заход щодо нейтралізації загрози енергетичній безпеці країни.

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