Заява норвезької контррозвідки має стати доказом того, як широко здійснюється російська агресія – Фріз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Фріз

Ми маємо справу з політикою, яка ведеться «гопниками» світового масштабу, зауважила нардеп

Висновки норвезької контррозвідки про проведення Росією акції впливу щодо Нобелівського комітету демонструють масштаби гібридної війни, яку веде Кремль. Про це на своїй сторінці у Facebook зазначила народний депутат Ірина Фріз.

«Створення фейкових листів від керівництва України, їх розповсюдження через російські пропагандистські медіа і подібні системні дії в інформаційному просторі – це тактика ведення війни нового покоління, до якої цивілізований світ тільки призвичаюється», – зазначила Фріз.

Вона також наголосила, що в Європі тільки зараз починають розробляти протидію цій тактиці.

«Небагато цивілізованих людей розуміють логіку багатьох подій. Співставте психологічні методи шантажу, вбивств, шахрайства, залякування з державною політикою Росії, додайте до цього сучасні інформаційні технології і можливості – і розуміння прийде дуже швидко. Ми маємо справу з політикою, яка провадиться «гопниками» світового масштабу», – зауважила Ірина Фріз.

«Заява норвезької контррозвідки має стати черговим доказом для міжнародної спільноти того, як глибоко та широко здійснюється російська агресія. Гібридна війна Кремля проти Європи ведеться повномасштабно, охоплюючи соціальні, гуманітарні, внутрішньополітичні питання. Відбувається втручання у суверенні передвиборні процеси, стимулюється поглиблення міграційних кризових явищ, проводиться політика дезінформації і залякування», – наголосила депутат.

Окремо Фріз звертає увагу на те, що епізод із впливом на Нобелівський комітет має стати аргументом для проведення спільної і адекватної політики щодо РФ, у тому числі і в питаннях санкцій.

Нагадаємо, поліцейська служба безпеки Норвегії заявила про втручання російських спецслужб у роботу Нобелівського комітету. Зокрема, у повідомленні йшлося про те, що метою операції з боку Москви було запобігання присудження премії миру президентові України Петру Порошенку в 2015 році.