Заяви Ле Пен про Крим проплатила Росія - Чубаров
- Вчора, 19:17
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Голова Меджлісу нагадав про російський кредит, що отримала Ле Пен
Голова партії "Національний фронт" Марін Ле Пен своїми заявами про Крим відпрацьовує позичені російські гроші.
Про це в ефірі «24 каналу» заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
«Марін Ле Пен отримала 9 мільйонів кредиту в Росії. Всі це знають, хоча він був оформлений через чесько-російський банк. Потрібно ставитися до цих заяв як до купленої Росією думки», - заявив Чубаров.
Він зауважив, що попри твердження про законність дій Росії в Криму, французький політик вжила слово «анексія», що означає насильницьке приєднання, тож словосполучення «справедлива анексія» є досить дивним.
Нагадаємо, кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен заявила, що анексія Криму Росією «не є незаконною».
МЗС України жорстко відреагував на цю заяву Ле Пен.