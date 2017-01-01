Заяви Ле Пен про Крим проплатила Росія - Чубаров

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Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров

Голова Меджлісу нагадав про російський кредит, що отримала Ле Пен

Голова партії "Національний фронт" Марін Ле Пен своїми заявами про Крим відпрацьовує позичені російські гроші.

Про це в ефірі «24 каналу» заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Марін Ле Пен отримала 9 мільйонів кредиту в Росії. Всі це знають, хоча він був оформлений через чесько-російський банк. Потрібно ставитися до цих заяв як до купленої Росією думки», - заявив Чубаров.

Він зауважив, що попри твердження про законність дій Росії в Криму, французький політик вжила слово «анексія», що означає насильницьке приєднання, тож словосполучення «справедлива анексія» є досить дивним.

Нагадаємо, кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен заявила, що анексія Криму Росією «не є незаконною».

МЗС України жорстко відреагував на цю заяву Ле Пен.