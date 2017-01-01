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Гравці збірної Швеції

В серії булітів шведи переграли команду Канади

Збірна Швеції стала чемпіоном світу з хокею, обігравши у фіналі турніру чинних володарів титулу збірну Канади, вирвавши перемогу в серії булітів.

Результат матчу - 2:1 на користь збірної Швеції.

Вирішальний поєдинок вийшов досить закритим, невеликою перевагою володіла збірна Канади, але у воротах Швеції надійно діяв Хенрік Лундквіст.

Швеція зуміла відкрити рахунок в кінці другого періоду: захисник Тампи-Бей Віктор Хедман зробив накидання від синьої лінії, а шайба, нікого не зачепивши, проскочила між щитків Келвіна Пікара.

На початку третього періоду Канада відігралася. Форвард Баффало Райан О'Райллі отримав шайбу перед воротами і перекинув її через Лундквіста. В овертаймі шайб глядачі арени в Кельні не побачили, тому доля чемпіонату вирішувалася в серії післяматчевих булітів. Лундквіст в цій серії зумів відбити всі чотири кидки по своїх воротах, в той час, як канадський воротар пропустив від Нікласа Бекстрема і Олівера Екмана-Ларссона.