Збої в роботі реєстру: близько 400 тис. чиновників не встигають подати е-декларацію

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Реєстр е-декларацій не працює

Мінюст пропонує тимчасово скасувати кримінальну відповідальність для декларантів

Міністерство юстиції України ініціює скасування кримінальної відповідальності для декларантів, які не подали електронну декларацію до 1 квітня 2017 року. Про це на засіданні Кабінету міністрів сказав міністр юстиції Павло Петренко.

Він назвав незадовільною роботу Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) щодо організації процесу електронного декларування.

З його слів, на цей момент НАЗК проводить повну перевірку декларацій тільки 30 з 100 тис. чиновників, які подали електронні декларації восени 2016 року.

Ще близько 400 тис. декларантів не встигають через збої в роботі реєстру подати декларації до 1 квітня.

Петренко зазначив, що міністерство готове оперативно розробити законопроект для удосконалення роботи НАЗК та тимчасового скасування кримінальної відповідальності для декларантів. «Ми будемо просити парламент, щоб парламент фактично ввів для цих людей скасування кримінальної відповідальності... і дав їм можливість подати декларації протягом ще 10 днів, умовно кажучи», - заявив міністр.

Також законопроектом буде передбачено скасування колегіальності ухвалення рішень керівництвом НАЗК і можливість переформатування його складу.

Крім того, Мін'юст виступає за проведення технічного аудиту та аудиту діяльності Нацагентства.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав голову НАЗК Наталію Корчак і членів агентства піти у відставку, а також звинуватив їх у неспроможності організувати функціонування системи електронного декларування. Корчак заявила, що не збирається йти у відставку.

31 березня завершується другий етап декларування, при цьому реєстр для подачі е-декларацій фактично не працює.

Джерело: Українські новини