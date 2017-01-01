Збройні сили на Миколаївщині проводять навчання за сценарієм «неоголошеної війни»

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Військові навчання Фото: Міноборони

Окрім підрозділів морської піхоти, до цих навчань залучається берегова артилерія та авіація

На Миколаївщині Військово-морські сили Збройних сил України проходять навчання за сценарієм «неоголошеної війни».

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«На Миколаївщині тривають навчання Військово-морських сил Збройних сил України. Окрім підрозділів морської піхоти, до цих навчань залучається берегова артилерія та авіація», - сказав він.

Мотузяник зауважив, що сценарій військових навчань наближений до умов «реальної обстановки». «Йдеться про неоголошену війну», - додав він.

Речник розповів, що батальйон бере участь у рейдах, форсує водні перешкоди, блокує та знищує умовні незаконні збройні формування.

«Значна частина цих завдань виконується вночі», - сказав представник МОУ. Крім того, у Харкові, додав він, тривають навчальні збори гранатометників Національної гвардії України. Заняттями керують інструктори, які пройшли курс відповідної підготовки в навчальному центрі Нацгвардії.

«Протягом зборів учасники вчитимуться обладнувати і маскувати вогневі позиції, вести спостереження та розвідувати цілі, готувати вихідні дані для стрільби. Згодом в рамках навчань відбудуться стрільби», - зазначив Мотузяник.