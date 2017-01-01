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    Збройні сили на Миколаївщині проводять навчання за сценарієм «неоголошеної війни»

    • Сьогодні, 14:13
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    <p>Військові навчання</p> <p>Фото: Міноборони </p>

    Військові навчання

    Фото: Міноборони

    Окрім підрозділів морської піхоти, до цих навчань залучається берегова артилерія та авіація

    На Миколаївщині Військово-морські сили Збройних сил України проходять навчання за сценарієм «неоголошеної війни».

    Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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    «На Миколаївщині тривають навчання Військово-морських сил Збройних сил України. Окрім підрозділів морської піхоти, до цих навчань залучається берегова артилерія та авіація», - сказав він.

    Мотузяник зауважив, що сценарій військових навчань наближений до умов «реальної обстановки». «Йдеться про неоголошену війну», - додав він.

    Речник розповів, що батальйон бере участь у рейдах, форсує водні перешкоди, блокує та знищує умовні незаконні збройні формування.

    «Значна частина цих завдань виконується вночі», - сказав представник МОУ. Крім того, у Харкові, додав він, тривають навчальні збори гранатометників Національної гвардії України. Заняттями керують інструктори, які пройшли курс відповідної підготовки в навчальному центрі Нацгвардії.

    «Протягом зборів учасники вчитимуться обладнувати і маскувати вогневі позиції, вести спостереження та розвідувати цілі, готувати вихідні дані для стрільби. Згодом в рамках навчань відбудуться стрільби», - зазначив Мотузяник.

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    Збройні сили на Миколаївщині проводять навчання за сценарієм «неоголошеної війни»
    Збройні сили на Миколаївщині проводять навчання за сценарієм «неоголошеної війни»
    Збройні сили на Миколаївщині проводять навчання за сценарієм «неоголошеної війни»
    Збройні сили на Миколаївщині проводять навчання за сценарієм «неоголошеної війни»
    Збройні сили на Миколаївщині проводять навчання за сценарієм «неоголошеної війни»
    Збройні сили на Миколаївщині проводять навчання за сценарієм «неоголошеної війни»
    Збройні сили на Миколаївщині проводять навчання за сценарієм «неоголошеної війни»
    Збройні сили на Миколаївщині проводять навчання за сценарієм «неоголошеної війни»
    Збройні сили на Миколаївщині проводять навчання за сценарієм «неоголошеної війни»
    Збройні сили на Миколаївщині проводять навчання за сценарієм «неоголошеної війни»
    Збройні сили на Миколаївщині проводять навчання за сценарієм «неоголошеної війни»
    Збройні сили на Миколаївщині проводять навчання за сценарієм «неоголошеної війни»
    Збройні сили на Миколаївщині проводять навчання за сценарієм «неоголошеної війни»
    Збройні сили на Миколаївщині проводять навчання за сценарієм «неоголошеної війни»
    Збройні сили на Миколаївщині проводять навчання за сценарієм «неоголошеної війни»
    Збройні сили на Миколаївщині проводять навчання за сценарієм «неоголошеної війни»
    Збройні сили на Миколаївщині проводять навчання за сценарієм «неоголошеної війни»
    Збройні сили на Миколаївщині проводять навчання за сценарієм «неоголошеної війни»

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    ЗСУ Миколаївщина військові навчання агресія
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