Збройні сили провели більше тисячі навчальних танкових стрільб з початку року

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Танкові навчання

У ЗСУ впроваджено нову систему профпідготовки військовослужбовців – за стандартами НАТО

У Збройних силах України тривають інтенсивні бойові навчання, проведено більше двох тисяч стрільб з різного озброєння та понад 500 штабних тренувань. Про це під час брифінгу повідомила речниця Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк.

«У Збройних силах України також триває бойове навчання. З початку року у військах та органах військового правління уже проведено понад 500 штабних навчань і тренувань: 7 бригадних, 127 батальйонних, 260 ротно-тактичних і тактико-спеціальних завдань. Проведено більше 1000 стрільб взводів і відділень. Близько 1000 стрільб з озброєння танків та іншої бронетехніки, майже 4000 стрільб зі стрілецької зброї. Здійснено понад 8 тисяч стрибків з парашутом, а загальний наліт авіації повітряних сил ЗСУ становив понад 6,5 тис. годин», – сказала вона.

Крім цього, за її словами, з метою приведення у підготовку українських Збройних сил до стандартв НАТО у ЗСУ впроваджено нову систему профпідготовки військовослужбовців. Вона здійснюється терміном від 3 до 5 місяців за модульним принципом залежно від спеціальності.

Раніше повідомлялося, що в аеропорту «Миколаїв» відбудуться тактико-спеціальні навчання.

Крім того, радник президента Бірюков показав, як під наглядом інструкторів НАТО вчаться десантники.