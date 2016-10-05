Збройні сили розраховують на покращення співпраці з Пентагоном, - Полторак

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Конструктивна робота Міноборони з міністерством оборони США буде продовжена, зазначив Полторак

Збройні сили розраховують на покращення співпраці з Пентагоном. Про це заявив глава Міноборони Степан Полторак в інтерв'ю «5 каналу».

«Ті зустрічі, які я проводив у кінці року свідчать про те, що Україна залишається в площині інтересів з побудови в нашій країні демократичного суспільства з боку США і наша дружна, конструктивна робота з міністерством оборони США буде продовжена... Допомогу, яку вони надавали, буде продовжено. Я думаю, що свідченням цього є як раз прибуття в Україну сенатора Маккейна, який був у кінці року і ті питання, які ми проговорювали були надзвичайно конструктивними і ми переконувалися в тому, що ця робота буде продовжена робота з поліпшення нашої співпраці з міністерством оборони США», - розповів Полторак.