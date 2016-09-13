Збройні Сили України отримають від Португалії 200 тисяч євро на озброєння
- Сьогодні, 21:25
-
Розсилка
Міністр національної оборони Португалії наголосив на готовності подальшої підтримки Португалією прагнення українців до незалежності
Португалія виділить Збройним силам України 200 тисяч євро матеріально-технічної допомоги, зокрема, на закупівлю оснащення та озброєння нелетального характеру.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
Відповідне рішення повідомив міністр національної оборони Португалії Хосе Альберто Азередо Лопес під час двосторонньої зустрічі з міністром оборони України Степаном Полтораком.
Крім того Лопес наголосив на готовності подальшої підтримки Португалією відстоювання українцями територіальної цілісності своєї держави.