Збройний напад на Дніпропетровщині: двоє убих та поранена

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Для пошуку вбивць в області задіяли план «Сирена»

Один із загиблих – бізнесмен та депутат сільради

На Дніпропетровщині невідомі вбили двох чоловіків і серйозно поранили дружину одного з них. Для пошуку вбивць в області задіяли план «Сирена», але він досі не приніс результатів. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Першим убили 45-річного охоронця водної станції, котрого викликав на допомогу власник кафе о 3:00 ночі. На місці, де спрацювала сигналізація, злочинці влаштували засідку. В молодшого чоловіка випустили п’ять куль, а потім настала черга 70-річного бізнесмена. Йому стріляли в спину: дві кулі влучили в поперек, одна – в голову.

Після вбивства нападники забрали машину підприємця і на ній вирушили до його будинку. Дружина чоловіка прокинулася від гуркоту біля воріт, а коли визирнула надвір – отримала кулю, котра, за словами лікарів, пройшла за три сантиметри від серця.

«Вогнепальне поранення грудної клітини з ушкодженням легені. Травма важка. Прогнозів на цей час давати не будемо», - пояснив начмед міської лікарні №1 Нікополя Олександр Саморуков.

У селі кажуть, що в цього подружжя не було дітей, чоловік і жінка жили самі. Були заможними, часто позичали гроші сусідам. Однак нападники навіть не спробували пролізти в будинок або в кафе. Тому селяни не вірять у версію про пограбування і вважають злочин замовним. Адже загиблий Микола Бондаренко був не лише бізнесменом, а ще й депутатом сільради, а в минулому – і райради. Родичі підозрюють, що саме це і стало причиною нападу.

«Мені здається, що це по роботі», - каже Віра Васильєва. У поліції ж твердять, що розглядають усі можливі версії.

За попередніми даними, нападників декілька, вони у темному одязі, а пересуватися можуть на білому Nissan убитого бізнесмена. В поліції попереджають, що зловмисники можуть бути озброєні і просять до них не наближатися, а одразу викликати правоохоронців.

«Главком» також повідомляв, що сьогодні зранку у Києві вбили екс-очільника «Укрспирту» Віктора Панкова. Кілер стріляв у чоловіка чотири рази.