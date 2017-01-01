Здійснено авіанальот на сирійське місто, постраждале від хіматаки

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Руїни будівлі після авіанальоту в Хан-Шейхуні 5 квітня 2017 року

За повідомленням моніторингової групи, літак, який здійснював атаку, був російським

В суботу, 8 квітня, військові літаки здійснили атаку на підконтрольне опозиції сирійське місто Хан-Шейхун, яке раніше стало ціллю імовірної хімічної атаки. За повідомленнями спостерігачів Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, приналежність літаків встановити не вдалося, передає інформагенція dpa.

За даними Центру, загинула щонайменше одна жінка, ще один цивільний - поранений.

За повідомленням іншої моніторингової групи - Місцевих координаційних комітетів, - літак, який здійснював атаку, був російським. Вони також повідомили, що вбита жінка була біженкою з міста у центральній Сирії, передає агенція AP.

Авіаналіт відбувся наступного дня після знищення американськими ракетами воєнного аеродрому сирійського уряду, з якого начебто була відправлена авіація для хімічної атаки на Хан-Шейхун.

Нагадаємо, у п’ятницю ввечері на засіданні Радбезу ООН постпред України Володимир Єльченко заявив, що сирійський режим та його спонсори мають понести відповідальність за хіматаку.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, була здійснена хімічна атака в провінції Ідліб.

59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.

Згодом з’явилися супутникові знімки ракетних ударів США по авіабазі в Сирії.

Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.

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Джерело: DW