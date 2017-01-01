Земельна реформа: питання має бути узгоджене до червня, - ЗМІ

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Земельна реформа

У Кабміні є певна робоча група, яка створює проект земельної реформи, а в Раді зареєстровані два законопроекти

Питання проведення в Україні земельної реформи, яка передбачає запуск в Україні ринку землі, повинно бути узгоджене до початку червня. Про це пише DT.UA, посилаючись на джерело в Міністерстві аграрної політики і продовольства.

Автор статті зазначає, що згідно з інформацією, у Кабміні є певна робоча група, яка створює проект земельної реформи. «Подробиць — кіт наплакав, купити землю зможуть лише фізособи-резиденти і тільки по 200 га в одні руки, мінімальною ціною продажу буде нормативна оцінка землі. Крім того, відразу після запуску ринку в кожному адміністративному районі на аукціонах будуть продані невеликі (до 20 га) земельні ділянки, що належать державі, аби показати людям, яка вартість є актуальний і ринкової», – йдеться в статті.

В той же час, у Раді вже зареєстровані два альтернативних депутатських законопроекти «про обіг сільгоспземель» (№5535 і 5535-1), які також передбачають численні обмеження.

Автор матеріалу також вказує на варіант проведення земельної реформи від МінАПК, що входить в програму «3+5» глави МінАПК Тараса Кутового, який заявив про свою відставку 23 травня. У центрі цього проекту реформи– пропозиція продавати не землю, а право її оренди. Така практика, за словами автора, фактично використовується вже зараз.

В агросекторі є ряд реальних проблем, які необхідно вирішити до відкриття ринку, але в мінагрополітики не повідомляють про те, які регуляторні акти, необхідні для реформи, вже прийняті. «В МінАПКк вміло розповідають про неготовність ринку, про те, що, крім як права оренди, ми більше нічого продавати не можемо, але не пояснюють, чому відомство нічого не робить, щоб цю ситуацію змінити. Принаймні, на запит DT.UA про те, які регуляторні акти, потрібні реформі, вже прийняті, а до яких руки чиновників так і не дійшли, МінАПК вирішили не відповідати», – вказує автор.

В той же час, ситуацію в міністерстві прокоментувало джерело DT.UA. За його словами, багато необхідних нормативних документів готово, однак відомство чекає політичного рішення влади, яке повинно надійти в найближчі дні. «Технічно міністерство готове підготувати всі необхідні нормативні документи у найкоротші терміни. Більш того, чимало з них вже практично готові. Але ми чекаємо єдиної позиції влади, політичного рішення. Ми повинні розуміти, що готуємо. А це залежить від багатьох речей — вироблення єдиної позиції в самому Кабміні, переговорів з депутатським корпусом, окремо — з аграрним лобі. І часу вже немає. Питання має бути узгоджений до початку червня», – зазначив він.

Як повідомляв «Главком», 23 травня міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий заявив, що йде у відставку.

ЗМІ з посилання на джерела в Адміністрації президента та уряді повідомили, що Кутовий подав у відставку через незгоду із земельною реформою, яку пропонує уряд.