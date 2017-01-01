Зеркаль просить суд у Гаазі захистити кримських татар
- Сьогодні, 14:51
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Українська сторона наполягає на нагальності прийняття судом рішення про застосування запобіжних заходів
Українська сторона закликала Міжнародний суд ООН застосувати запобіжні заходи, які дозволять захистити кримських татар та українців у Криму. Про це під час виступу в Гаазі заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.
«Українська сторона наполягає на нагальності прийняття судом рішення про застосування запобіжних заходів. Ми пересвідчилися з попередніх виступів у тому, що Російська Федерація підбурює дії, що призводять до порушення Конвенції про недопустимість фінансування тероризму. Ці дії вже завдали непоправних втрат. Моя країна зараз просить у суду запровадження запобіжних заходів. Не компенсації, не якихось рішень щодо відновлення суверенітету, а просить запобігти можливому погіршенню ситуації», – заявила Зеркаль, додавши, що українська сторона просить суд застосувати запобіжні заходи, які дозволять захистити кримських татар та українців у Криму.
За її словами, Україна вже три роки страждає від несправедливих дій. «Кримськотатарські (громади. – Ред.) стикаються у Криму з продовженням утисків та перешкодами діяльності для їхніх організацій. Якщо запобіжні заходи не буде застосовано, то ці громади стикатимуться з новими утисками і буде піддаватися загрозі їхня культурна ідентичність. Саме тому Україна просить у суду допомоги шляхом застосування запобіжних заходів», – сказала Зеркаль.
Як повідомлялось, у Гаазі триває судове засідання Міжнародного суду ООН за позовом України до Російської Федерації про порушення міжнародних Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.