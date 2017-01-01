Зеркаль розповіла про «грузинську» тактику росіян у суді Гааги

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Олена Зеркаль

Росія в Гаазі використовувала щодо України тактику, як у справі за позовом Грузії

Росія в Міжнародному суді ООН використовувала щодо України перевірену тактику. Так само, як і в справі «РФ vs Грузія», вона ставила під сумнів юрисдикцію суду.

Про це в інтерв’ю «Укрінформу» розповіла глава української делегації у Міжнародному суді ООН, заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

«Вони намагалися використовувати ту саму тактику, яку вони використовували у грузинській справі. Водночас ми ґрунтували свої звинувачення на звітах міжнародних організацій, а не тільки на свідченнях. А вони ґрунтували свою позицію виключно на свідченнях кримських татар, які зараз проживають в Криму і розповідають, що в них все чудово», - зазначила вона.

За словами Зеркаль, Україна врахувала досвід Грузії і побудувала свій позов проти Росії по-іншому.

«Ми не лише врахували грузинський досвід. Якщо почитати грузинський скрипт і почитати скрипт, який буде за результатом наших слухань, то ви побачите велику різницю у самій справі. І щодо складу справи, і щодо юрисдикції, і у всіх інших питаннях. У нас дещо інша претензія щодо порушення Росією конвенції. У грузин була дуже непроста ситуація з осетинами та абхазами ще до початку конфлікту. Там було дуже багато взаємних претензій. Що стосується кримських татар і українців у Криму, то, росіяни, дійсно, намагалися представити нашу ситуацію в такому ж світлі, як вони представляли ситуацію щодо Грузії, що грузини самі створювали етнічний конфлікт. Тоді як у нас не було жодних зауважень до цього часу від міжнародних організацій щодо становища кримських татар і українців у Криму», - пояснила заступник міністра.

Нагадаємо, справа "Грузія проти Росії" перебувала на розгляді у Міжнародному суді ООН з 2008 по 2011 рік. У результаті суд постановив, що не має юрисдикції у цій справі на підставі того, що не було виконано передумови, передбачені статтею 22 Конвенції – спроби розв'язання спору шляхом переговорів або процедур, спеціально передбачених документом.

Раніше, коментуючи результати судового розгляду в Гаазі, Зеркаль висловила думку, що позиція російської сторони під час слухань продемонструвала, що «логіка Росії полягає в тому, що вони можуть робити все і не нести жодної відповідальності за свої дії».