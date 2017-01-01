Зернова справа: суд ухвалив іще один арешт, застава - 20 мільйонів

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Суд

Розглядається справа про завдання збитків «Державній зерновій корпорації»

Суд обрав запобіжний захід четвертому підозрюваному у завданні збитків ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація».

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

«Солом’янський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 20 млн грн четвертому підозрюваному у завданні збитків ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація», - йдеться в повідомленні.

Напередодні той самий суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави іншим трьом підозрюваним у завданні збитків ДПЗКУ у розмірі понад 60 млн дол. США (понад 1,6 млрд грн).

26 січня детективи НАБУ затримали четвертого учасника корупційної схеми.

Досудове розслідування за наведеними фактами детективи Бюро розпочали в липні 2016 року.