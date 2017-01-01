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    Зернова справа: суд ухвалив іще один арешт, застава - 20 мільйонів

    • Сьогодні, 15:31
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    Суд
    Суд

    Розглядається справа про завдання збитків «Державній зерновій корпорації»

    Суд обрав запобіжний захід четвертому підозрюваному у завданні збитків ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація».

    Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

    «Солом’янський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 20 млн грн четвертому підозрюваному у завданні збитків ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація», - йдеться в повідомленні.

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    Напередодні той самий суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави іншим трьом підозрюваним у завданні збитків ДПЗКУ у розмірі понад 60 млн дол. США (понад 1,6 млрд грн).

    26 січня детективи НАБУ затримали четвертого учасника корупційної схеми.

    Досудове розслідування за наведеними фактами детективи Бюро розпочали в липні 2016 року.

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