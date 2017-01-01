Зернова справа: суд ухвалив іще один арешт, застава - 20 мільйонів
- Сьогодні, 15:31
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Розглядається справа про завдання збитків «Державній зерновій корпорації»
Суд обрав запобіжний захід четвертому підозрюваному у завданні збитків ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація».
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
«Солом’янський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 20 млн грн четвертому підозрюваному у завданні збитків ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація», - йдеться в повідомленні.
Напередодні той самий суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави іншим трьом підозрюваним у завданні збитків ДПЗКУ у розмірі понад 60 млн дол. США (понад 1,6 млрд грн).
26 січня детективи НАБУ затримали четвертого учасника корупційної схеми.
Досудове розслідування за наведеними фактами детективи Бюро розпочали в липні 2016 року.