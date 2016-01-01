Згадка про причетність США до вбивства посла в Туреччині є «смішною» – представник Держдепу

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Представник Джердепу Джон Кірбі прокоментував припущення щодо причетності США до вбивства посла Росії

Будь-яка згадка про причетність США до вбивства посла Росії в Туреччині Андрія Карлова є «смішною». Про це повідомляє РБК із посиланням на представника Держдепу Джона Кірбі. Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Державного департаменту США.

«Будь-яка версія про те, що США тією чи іншою мірою підтримують це (вбивство російського посла в Туреччині) або стоять за цим, або навіть опосередковано беруть участь, абсолютно смішна», – сказав Кірбі.

Він також зазначив, що не збирається робити заяви до завершення розслідування. «Я не знаю і не думаю, що ви знаєте, які мотиви були у цієї людини», – відгукнувся представник Держдепу про Мевлюта Алтинташа, який стріляв у Карлова. «Я бачив те саме, що й ви бачили: як він стріляв і кричав, після того як убив посла», – зауважив Кірбі.

«Ми повинні дозволити слідчим виконати свою роботу – зіставити факти і докази, перш ніж перейти до висновків», – додав Кірбі.

Раніше, 20 грудня, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу припустив, що за вбивством російського посла Андрія Карлова стоять послідовники опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена. Таку думку він висловив під час телефонної розмови з главою Держдепу США Джоном Керрі.

Про загибель Карлова стало відомо 19 грудня. Він помер у лікарні від поранень, отриманих в Анкарі в Центрі сучасного мистецтва.

Пізніше з'ясувалося, що в дипломата стріляв колишній співробітник турецької поліції Мевлют Алтинташ, якого було звільнено з правоохоронних органів після спроби держперевороту в липні 2016 року. Алтинташа було вбито на місці співробітниками спецпідрозділів.