Жадан увечері вже залишить Білорусь - посольство

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Посольство України досі чекає від білоруських колег пояснень щодо затримання українського письменника у Мінську

Український письменник Сергій Жадан зараз перебуває у Мінську. До Києва він вирушить увечері. Посольство перебуває на постійному контакті з ним. Про це повідомила перший секретар посольства України в Білорусі Марія Гуцало у ефірі «112 Україна».

«Сьогодні вночі, о 2-й годині, у мінському готелі «Ювілейний» було затримано нашого українського письменника Сергія Жадана, який прибув на запрошення білоруських письменників для участі у поетичному фестивалі, який розпочав свою роботу вчора. Вночі увійшли представники правоохоронних органів Республіки Білорусь і його забрали до районного відділку міліції. Телефон при цьому у нього забрали і тому він не мав можливості зв'язатися із посольством України і лише зранку, коли його відпустили, нам стало відомо про його затримання. Сергію Жадану поставили штамп у паспорті про те, що йому заборонено в'їзд до Республіки Білорусь. І повідомлено було також про те, що протягом трьох діб він має залишити територію Білорусь. Посольство зв'язалося із Сергієм Жаданом, ми почули від нього деталі затримання. Хочу також сказати, що між Республікою Білорусь та Росією діє угода про взаємне визнання та порядок виконання рішень про відмову у в'їзду на території держав-учасників цієї угоди, тобто на територію Білорусі та на територію Росії», - повідомила вона.

Також, Гуцало додала, що наразі Жадан перебуває у Мінську і планує увечері виїжджати до Києва.

«Зараз Сергій Жадан перебуває у Мінську, ми на постійному контакті із ним перебуваємо і увечері він виїжджає до Києва. Зі свого боку посольство України в Білорусі направило ноту до МЗС Білорусі із тим, щоб одержати офіційну відповідь про причини затримання нашого письменника», - сказала вона

Як повідомлялося раніше, напередодні вночі правоохоронці вдерлися до готельного номеру Сергія Жадана, заявивши, що його затримають з формулюванням «за причетність до терористичної діяльності». Українському письменнику поставили штамп у паспорті про заборону в'їзду до Білорусі, його депортують з країни



Заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що МЗС готує ноту протесту через затримання Сергія Жадана у Мінську. За її словами, в санкційному списку, сформованому ФСБ, сотні украінських політиків, громадських діячів, активістів, яким заборонено в'ізд в РФ і, паралельно, в Білорусь. «Боюся, я єдине виключення, кому на час роботи мінських груп, попри заборону в'ізду в РФ, дозволено в'іжджати в Білорусь …», - зазначила політик.

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