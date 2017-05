Жахлива аварія в Нью-Йорку: водія затримали, кількість постраждалих зросла до 19 осіб

Водій після інциденту запанікував і спробував втекти

Водія автомобіля Honda, який скоїв наїзд на натовп пішоходів на площі Таймс-сквер, затримала поліція. Про це повідомляє BBC.

«В департаменті поліції Нью-Йорка повідомляють, що водій перебуває під вартою і район був перекритий. За даними управління пожежної охорони штату Нью-Йорк, на місці події надається допомога постраждалим», - зазначають у повідомленні.

Водночас Reuters з посиланням на пожежну службу Нью-Йорка повідомляє про 19 постраждалих.

За даними телеканалу WNBC, водій після інциденту запанікував і спробував втекти, але його затримали. Ім'я водія поки не повідомляється. Відомо, що йому 36 років і він з Бронкса.

UPDATE: One dead, 19 injured in Times Square incident - New York Fire Dept. on Twitter. More here: https://t.co/yaFDypCgb3 pic.twitter.com/cBOJ3E0HNL

Поліція заявила, що водій втратив контроль, і зіткнення є нещасним випадком. По даним CBS, у поліції додали, що інцидент не пов'язаний з тероризмом. Раніше водій вже притягувався до відповідальності за водіння в нетверезому вигляді.

При цьому свідок сказав агентству Reuters, що транспортний засіб виїхав на тротуар і врізалвся в пішоходів. Зараз водій перебуває під вартою, його перевіряють на алкоголь.

Прес-секретар президента США Шон Спайсер заявив, що Трампу вже доповіли про ситуацію і будуть інформувати про продовження події.

.@POTUS has been made aware of the situation in Times Square and will continue to receive updates