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    Жахлива аварія в Нью-Йорку: водія затримали, кількість постраждалих зросла до 19 осіб

    • Сьогодні, 21:11
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    Місце інциденту
    Місце інциденту

    Водій після інциденту запанікував і спробував втекти

    Водія автомобіля Honda, який скоїв наїзд на натовп пішоходів на площі Таймс-сквер, затримала поліція. Про це повідомляє BBC.

    «В департаменті поліції Нью-Йорка повідомляють, що водій перебуває під вартою і район був перекритий. За даними управління пожежної охорони штату Нью-Йорк, на місці події надається допомога постраждалим», - зазначають у повідомленні.

    Водночас Reuters з посиланням на пожежну службу Нью-Йорка повідомляє про 19 постраждалих.

    За даними телеканалу WNBC, водій після інциденту запанікував і спробував втекти, але його затримали. Ім'я водія поки не повідомляється. Відомо, що йому 36 років і він з Бронкса.

    Поліція заявила, що водій втратив контроль, і зіткнення є нещасним випадком. По даним CBS, у поліції додали, що інцидент не пов'язаний з тероризмом. Раніше водій вже притягувався до відповідальності за водіння в нетверезому вигляді.

    При цьому свідок сказав агентству Reuters, що транспортний засіб виїхав на тротуар і врізалвся в пішоходів. Зараз водій перебуває під вартою, його перевіряють на алкоголь.

    Прес-секретар президента США Шон Спайсер заявив, що Трампу вже доповіли про ситуацію і будуть інформувати про продовження події.

    Як повідомляв «Главком», внаслідок інциденту одна людина загинула.

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