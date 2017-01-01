Жахлива ДТП на Харківщині: шестеро загиблих, з них двоє дітей (оновлено)

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«Вольво-570» з’їхав у кювет з подальшим перекиданням

Водій «Вольво-570» не впорався, і автівка перекинулася

У четвер, 5 січня, близько 21:17 Поблизу с. Чкаловське Чугуївського району Харківської області сталася ДТП, внаслідок якої загинули шестеро людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

За її даними, на 22 км автошляху Харків – Мелове водій легкового автомобіля «Вольво-570» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет з подальшим перекиданням.

«Внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло 6 осіб (з них 2 дитини 2009 р.н.) та 1 особу в важкому стані госпіталізовано до центральної районної лікарні», - інформують рятувальники.

В соцмережі з'явилися фото з місця цієї страшної автокатастрофи. Їх виклав у Facebook журналіст Слава Маврічев і написав: «Попередньо, машина вилетіла на повороті. Від дороги до дерев - близько тридцяти метрів. На трасі сильний, густий туман - видимість 10-15 метрів».