Жахлива ДТП на Закарпатті: внаслідок зіткнення іномарки із фурою загинуло троє людей

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Внаслідок ДТП двоє пасажирів «Шкоди» загинули на місці, третій помер в реанімації. 27-річний водій перебуває у лікарні в стані коми

Правоохоронці розповідають, вчора, 16 січня близько 19.35 до них надійшло повідомлення про те, що на трасі Київ-Чоп біля мотелю у Воловецькому районі сталася ДТП з потерпілими. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Як встановили правоохоронці, зіткнулися легковик «Шкода Октавія» на київських номерах і вантажівка «ДАФ» на львівських. Водій «Шкоди», 27-річний киянин, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Там автівка врізалася на швидкості у вантажівку, за кермом якої перебував 37-річний житель Львівської області.

Внаслідок ДТП на місці загинули 25-річна дружина водія «Шкоди» та 22-річний пасажир. Ще один пасажир, віком 21 рік, помер в реанімації Воловецької ЦРЛ. Сам водій перебуває в комі, за його життя борються лікарі.

Водій каміона значних тілесних ушкоджень не отримав.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ст.286 ч.3 Кримінального кодексу України (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох потерпілих). Машини затримано на спецмайданчик. Розпочато досудове розслідування.