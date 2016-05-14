Жахлива ДТП у Запоріжжі: вантажівка збила восьмирічну дитину

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Хлопчик перебуває у тяжкому стані

У Запоріжжі, на вулиці Зачиняєва, вчора, 2 лютого, сталася аварія, в якій постраждала дитина. Як повідомив голова незалежної профспілки лікарів швидкої допомоги Анатолій Сидоренко, восьмирічного хлопчика збив вантажний автомобіль.

Потерпілого доправили у Запорізьку обласну дитячу лікарню. Попередньо медики діагностували у дитини політравму, закриту черепно-мозкову травму, перелом ключиці, тупу травму живота, травматичний шок. Станом на 8:00 3 лютого стан хлопчика стабільно тяжкий.

Нагадаємо, на початку грудня за 15 кілометрів від Дніпра перекинувся автобус, що їхав з Кропивницького і перевозив 35 дітей. Жертв серед дітей не було, однак загинула жінка, яка стояла на узбіччі.