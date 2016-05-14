  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Жахлива ДТП у Запоріжжі: вантажівка збила восьмирічну дитину

    • Сьогодні, 12:55
    • Розсилка

    Хлопчик перебуває у тяжкому стані

    У Запоріжжі, на вулиці Зачиняєва, вчора, 2 лютого, сталася аварія, в якій постраждала дитина. Як повідомив голова незалежної профспілки лікарів швидкої допомоги Анатолій Сидоренко, восьмирічного хлопчика збив вантажний автомобіль.

    Читайте також

    Потерпілого доправили у Запорізьку обласну дитячу лікарню. Попередньо медики діагностували у дитини політравму, закриту черепно-мозкову травму, перелом ключиці, тупу травму живота, травматичний шок. Станом на 8:00 3 лютого стан хлопчика стабільно тяжкий.

    Нагадаємо, на початку грудня за 15 кілометрів від Дніпра перекинувся автобус, що їхав з Кропивницького і перевозив 35 дітей. Жертв серед дітей не було, однак загинула жінка, яка стояла на узбіччі.

    Читайте також
    Запоріжжя ДТП діти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ