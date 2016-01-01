Жахливе ДТП в центрі Києва. Автомобіль перекинувся на дах (фото)

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«Громадське»

Внаслідок аварії постраждали щонайменше 2 людини

У Києві на вулиці Грушевського, що біля будівлі Кабінету міністрів, сталася масштабна ДТП, повідомляє «Громадське».

Фото: «Громадське»

Один з автомобілів перекинувся. Внаслідок аварії, за попередніми даними, постраждали принаймні дві людини. Інших подробиць наразі немає.

Фото: «Громадське»

Нагадаємо, нещодавно у Києві на Подолі відбулася масштабна п'яна ДТП з постраждалими: водій буса Volkswagen не пропустив «Таврію» і влетів у чотири припарковані авто: Peugeot, «Ниву» і два Volkswagen.