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    Зниклу в Одесі студентку знайшли вбитою

    • Сьогодні, 15:03
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    Пропавшая Татьяна Маснюк
    фото: соцсети
    Пропавшая Татьяна Маснюк

    Таксист жорстоко вбив і спалив тіло 17-річної дівчини

    Студентку Юридичної академії Тетяну Маснюк знайшли мертвою в Одесі. Про це передає телеканал «7».

    Дівчину розшукували кілька днів, її тіло виявили за показаннями самого вбивці. Підозрюваний у вбивстві затриманий. Ним виявився працівник служби «Яндекс.Таксі».

    За інформацією джерел, таксист жорстоко вбив і спалив тіло 17-річної дівчини. Зараз в поліції перевіряють чоловіка на причетність до серії подібних вбивств.

    «Найважче зателефонувати і повідомити батькові те, що він ніколи в найстрашнішому сні не хотів би почути», - зазначив радник голови обласного управління МВС Руслан Форостяк.

    Як повідомили «Думской» в обласній прокуратурі, на тілі дівчини виявлені множинні травми, нанесені тупим предметом, які найімовірніше і стали причиною смерті.

    Слідство розглядає кілька мотивів вбивства, в тому числі пограбування. При цьому затриманого перевіряють на причетність до інших аналогічних злочинів.

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