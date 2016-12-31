Зниклу в Одесі студентку знайшли вбитою
- Сьогодні, 15:03
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Таксист жорстоко вбив і спалив тіло 17-річної дівчини
Студентку Юридичної академії Тетяну Маснюк знайшли мертвою в Одесі. Про це передає телеканал «7».
Дівчину розшукували кілька днів, її тіло виявили за показаннями самого вбивці. Підозрюваний у вбивстві затриманий. Ним виявився працівник служби «Яндекс.Таксі».
За інформацією джерел, таксист жорстоко вбив і спалив тіло 17-річної дівчини. Зараз в поліції перевіряють чоловіка на причетність до серії подібних вбивств.
«Найважче зателефонувати і повідомити батькові те, що він ніколи в найстрашнішому сні не хотів би почути», - зазначив радник голови обласного управління МВС Руслан Форостяк.
Як повідомили «Думской» в обласній прокуратурі, на тілі дівчини виявлені множинні травми, нанесені тупим предметом, які найімовірніше і стали причиною смерті.
Слідство розглядає кілька мотивів вбивства, в тому числі пограбування. При цьому затриманого перевіряють на причетність до інших аналогічних злочинів.