Жан-Клод Юнкер показав п'ять сценаріїв майбутнього ЄС

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Жан-Клод Юнкер

Всі п’ять сценаріїв будуть передані главам держав та урядів ЄС під час проведення саміту в Римі

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер представив п’ять сценаріїв, які вони мають обрати

Про це повідомляє УНІАН.

Перший сценарій під назвою «Продовжувати так, як є», передбачає, що ЄС буде продовжувати порядок денний реформ в дусі діючої Європейської комісії, що на практиці означає, що, продовжуючи подорожувати через кордони без зупинки для перевірки, європейці мають бути готовими прибути в аеропорт та на залізничні станції задовго через посилення контрою безпеки. Також вони мають бути готовими до того, що між країнами ЄС будуть зберігатися деякі правові та технічні розбіжності в плані автоматичних та пов’язаних з інтернетом автомобілів (нове покоління авто, які мають зв'язок з інтернетом).

Другий сценарій має назву «Нічого, крім єдиного ринку». Це - найбільш песимістичний сценарій, який на практиці означає, що 27 держав поступово не будуть здатні знайти спільну мову у більшості питань політики, а тому ЄС поступово сконцентрується на єдиному ринку. На практиці це означає, що перетин кордону для бізнесу та туризму буде все складнішим через регулярні перевірки, також буде значно важче знайти роботу за кордоном, а права на пенсію в іншій країні також не буде гарантовано. Також прогнозується, що європейці будуть відмовлятися від авто, пов’язаних з інтернетом, через відсутність в масштабах ЄС норм та технічних стандартів.

Третій сценарій має назву «Ті, хто хочуть більше, роблять більше», яким передбачається, що 27 країн продовжують, як сьогодні, але дозволяють робити більше тим країнам-членам, які цього хочуть в окремих сферах, таких як оборона, внутрішня безпека чи соціальні питання. Це буде означати, що до 2025 року 15 країн ЄС створять поліцейський та суддівський корпус для розслідування транскордонних злочинів. Вони також будуть обмінюватися інформацією у сфері безпеки, враховуючи те, що їх національні бази даних будуть повністю пов'язані між собою. Пов’язані з інтернетом авто будуть широко використовуватися в 12 державах-членах, які домовилися узгодити свої правила відповідності і технічні стандарти.

Четвертий сценарій «Робити менше, але більш ефективно» передбачає, що ЄС-27 сфокусується на більших та швидших результатах в окремих політичних сферах. Тому до 2025 року це означає, що нове європейське антитерористичне агентство буде допомагати попереджувати атаки через систематичне відслідковування та маркування підозрюваних, а європейські органи зв’язку будуть мати право вивільнити частоти для транскордонних послуг зв'язку, таких як ті, що використовуються підключеними до інтернету автомобілями. Вони також будуть захищати права користувачів мобільного та Інтернет зв’язку.

Останній, п’ятий сценарій, має назву «Робити значно більше разом», за яким держави-члени зможуть розділяти більше потужностей, ресурсів та ухвалення рішень у всіх напрямках. Рішення будуть узгоджуватися швидше і швидше будуть виконуватися. По суті, мова йде про федералізм. Четвертий та п’ятий сценарії вважаються такими, що малоймовірні.

Всі п’ять сценаріїв будуть передані главам держав та урядів ЄС під час проведення саміту в Римі з нагоди відзначення 60-річниці Римського договору. Після цього вони мають вирішити, яким саме має бути майбутнє ЄС, і перші консультації з цього приводу відбудуться у грудні на саміті ЄС.