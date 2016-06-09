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    «Жартували, аби не посваритись»: Російські ЗМІ розповіли про розмову Путіна і Порошенка

    • Сьогодні, 22:59
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    Путін і Порошенко
    Фото: East Journal
    Путін і Порошенко

    У Росії зазначають, що бесіда Путіна і Порошенка тривала близько 20 хвилин і відбулася з ініціативи української сторони

    Президент України Петро Порошенко та глава РФ Володимир Путін говорили по телефону про Донбас, не оголошуючи про це офіційно.

    Про це повідомляє «Комерсант» з посиланням на власні джерела.

    Згідно з інформацією видання, остання така розмова відбулася в першій половині квітня та була присвячена ситуації на Донбасі. Бесіда тривала близько 20 хвилин і відбулася з ініціативи української сторони.

    Повідомляється, що джерело в Москві розповіло про те, що тон бесіди був «чемним і коректним», періодично президенти «переходили на жартівливо-іронічний тон».

    «Президенти змушені були жартувати, щоб не розсваритися і не наговорити один одному різкостей», - цитують співрозмовника. В результаті до певних домовленостей так і не прийшли, хоча просунулися в деяких гуманітарних питаннях.

    З посиланням на джерело в Києві, близького до Петра Порошенка, пишуть, що йшлося про обмін полоненими, про постачання на Донбас продуктів харчування, води і електроенергії, а також про виплату українських пенсій жителям невизнаних республік. Зокрема, зазначають, що український глава держави попередив тоді Путіна, що, якщо «ЛДНР» не сплатять борги за електроенергію, поставки з української території будуть припинені.

    Крім того, джерело зазначило, що в Адміністрації не хотіли б публічно визнавати факт бесіди президентів.

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