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    Жебрівський про ситуацію в Авдіївці: Повна дупа

    • Вчора, 21:54
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    За словами Павла Жебрівського, обстріляно школу, є жертви

    Глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що ситуація в Авдіївці значно загострилась. Про це він заявив щойно в ефірі телеканалу NewsOne.

    За його словами, російсько-терористичні війська ведуть прицільний обстріл міста з підтримкою місцевого корегувальника. Достеменно відомо про обстріл школи, де зберігалися гуманітарні запаси. Внаслідок ворожого вогню, за попередньої інформацію Жебрівського, було вбито водія ДСНС.

    Також глава Донецької військово-цивільної адміністрації заявив про загибель місцевої жительки та поранення іноземного фотожурналіста.

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    Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

    В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

    Повномасштабна евакуація міста наразі не здійснюється, утім, люди можуть виїжджати самостійно. Декількох тяжкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

    Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ, НАТО. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти на себе відповідальність за ситуацію в місті. ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.

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    зона АТО Павло Жебрівський Авдіївка
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