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    Жебрівський: завтра ремонтуватимуть Донецьку фільтраційну станцію

    • Сьогодні, 12:40
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    <span>Донецька фільтрувальна станція</span>
    Фото: golos.ua
    Донецька фільтрувальна станція

    Для відновлення водопостачання в Авдіївці та Донецьку ремонтникам потрібно два дні

    Ремонтники планують завтра розпочати роботи на Донецькій фільтраційній станції по відновленню централізованого водопостачання Авдіївки. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає «Главком».

    «Донецька фільтрувальна станція все ще знеструмлена. СЦКК дала гарантії режиму тиші на 5-7 травня. Ремонтники планують вийти завтра в район ДФС, визначити характер пошкоджень і зробити усе необхідне для відновлення водопостачання», - розповів Жебрівський.

     Він також додав, що на даний момент в Авдіївці вода подається за графіком. Для кількох вулиць приватного сектору Головне управління ДСНС України у Донецькій області підвозить воду водовозами.  

    Нагадаємо, 2 травня було знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. Через це зупинилася подача води в міста Авдіївка, частково Донецьк і Ясинувата, селища Верхнеторецьке, Червоний Партизан, села Василівка і Крута Балка.

    ДФС АТО бойовики на Донбасі ДСНС вода Павло Жебрівський Донецьк
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