Жебрівський: завтра ремонтуватимуть Донецьку фільтраційну станцію

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Фото: golos.ua Донецька фільтрувальна станція

Для відновлення водопостачання в Авдіївці та Донецьку ремонтникам потрібно два дні

Ремонтники планують завтра розпочати роботи на Донецькій фільтраційній станції по відновленню централізованого водопостачання Авдіївки. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає «Главком».

«Донецька фільтрувальна станція все ще знеструмлена. СЦКК дала гарантії режиму тиші на 5-7 травня. Ремонтники планують вийти завтра в район ДФС, визначити характер пошкоджень і зробити усе необхідне для відновлення водопостачання», - розповів Жебрівський.

Він також додав, що на даний момент в Авдіївці вода подається за графіком. Для кількох вулиць приватного сектору Головне управління ДСНС України у Донецькій області підвозить воду водовозами.

Нагадаємо, 2 травня було знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. Через це зупинилася подача води в міста Авдіївка, частково Донецьк і Ясинувата, селища Верхнеторецьке, Червоний Партизан, села Василівка і Крута Балка.