Жертвами нападу на готель у Філіппінах стали 34 людини
- Сьогодні, 08:01
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Найбільше загиблих серед жінок
В результаті нападу на готельний комплекс на курорті Resorts World Manila в столиці Філіппін загинуло 34 людини. Вони задихнулися в задимленому приміщенні, яке зловмисник підпалив.
Про це заявив начальник поліції Оскар Альбайалде, повідомляє CNN.
«Більшість жертв були жінками, які були знайдені мертвими у ванній кімнаті», - сказав поліцейський.
Чоловік увірвався в казино, почав стріляти по ігрових автоматах і підпалив ігрові столи перед тим, як втекти. Підозрюваний був знайдений мертвим у кімнаті на п'ятому поверсі, він згорів до невпізнання, поруч лежав кулемет і пістолет калібру 0,380, повідомляє агенство.
Раніше повідомлялося, що відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава», хоча правоохоронці спростовують цю інформацію.
Нагадаємо, пізно ввечері 1 червня в готелі Resorts World Manila у столиці Філіппін сталася стрілянина. Очевидці подій розповіли, що в готель увійшли озброєні люди в масках і відкрили стрілянину. Також очевидці повідомили, що чули вибух.
Спочатку співробітники філіппінського Червоного хреста повідомили, що в результаті стрілянини постраждали щонайменше 25 осіб.
Джерело: 112 Україна